Turismo | Italia tornata ai livelli del 1969 per numero di presenze

(Teleborsa) – Nel 2020 in Italia ci sono state oltre 240 milioni di presenze turistiche in meno (-55%) rispetto all'anno scorso, riportando il nostro mercato turistico ai livelli del 1969, secondo un'analisi del Centro Studi Turistici di Firenze per AssoTurismo Confesercenti. L'impatto non è solo per le attività ricettive e dei servizi del Turismo, ma anche per negozi e pubblici esercizi, che hanno visto svanire 50 miliardi di euro di consumi che i turisti avrebbero generato. Un peso importante ce l'hanno le restrizioni imposte nel periodo delle festività natalizie, che fanno perdere almeno 3,5 milioni di turisti Italiani e stranieri che avrebbero soggiornato in località Italiane, per un totale stimato di 10,4 milioni di presenze.

