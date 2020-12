Tumore al seno, scoperta proteina per la diagnosi precoce (Di giovedì 31 dicembre 2020) Un gruppo di ricercatori italiani guidato da Massimo Zollo (genetista dell’Università Federico II di Napoli), ha scoperto una nuova proteina che sarebbe fondamentale nella diagnosi precoce del Tumore al seno. La proteina si chiama Prune-1 e viene prodotta in quantità maggiori in circa il 50% delle cellule tumorali delle persone con carcinoma mammario triplo negativo. È correlata alla progressione della malattia e alle metastasi nei polmoni. Inoltre, questa proteina porterebbe anche la presenza nel tessuto polmonare di cellule del sistema immunitario, i macrofagi di tipo M2. I macrofagi conducono a un rischio più elevato di sviluppare metastasi. Negli studi che sono stati effettuati sui topi, i ricercatori hanno osservato che quando “i geni Prune-1 e Wnt1 ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 31 dicembre 2020) Un gruppo di ricercatori italiani guidato da Massimo Zollo (genetista dell’Università Federico II di Napoli), ha scoperto una nuovache sarebbe fondamentale nelladelal. Lasi chiama Prune-1 e viene prodotta in quantità maggiori in circa il 50% delle cellule tumorali delle persone con carcinoma mammario triplo negativo. È correlata alla progressione della malattia e alle metastasi nei polmoni. Inoltre, questaporterebbe anche la presenza nel tessuto polmonare di cellule del sistema immunitario, i macrofagi di tipo M2. I macrofagi conducono a un rischio più elevato di sviluppare metastasi. Negli studi che sono stati effettuati sui topi, i ricercatori hanno osservato che quando “i geni Prune-1 e Wnt1 ...

SkyTG24 : Tumore al seno, scoperta una proteina chiave per la diagnosi precoce - QuotidianPost : Tumore al seno, scoperta proteina per la diagnosi precoce - GarauPina : RT @UnioneSarda: #Scienza #Ricerca - Tumore al seno, scoperta la proteina-chiave nella diagnosi precoce - Vale03010807 : RT @UnioneSarda: #Scienza #Ricerca - Tumore al seno, scoperta la proteina-chiave nella diagnosi precoce - Lucia33235579 : RT @AIRC_it: Emanuela è guarita da un tumore al seno anche grazie a una chemioterapia sperimentale. In questi giorni, insieme al papà Claud… -

Ultime Notizie dalla rete : Tumore seno Tumore seno, scoperta proteina chiave in Italia che permette la diagnosi precoce Il Messaggero Tumore al seno, scoperta proteina per la diagnosi precoce

Alcuni ricercatori italiani, mediante la scoperta di una proteina, hanno elaborato un kit di diagnosi preoce del carcinoma mammario ...

Tumore al seno, scoperta la proteina-chiave nella diagnosi precoce

Secondo gli studiosi si tratta di una proteina centrale nella diagnosi della forma più aggressiva di tumore al seno, il carcinoma mammario triplo negativo ...

Alcuni ricercatori italiani, mediante la scoperta di una proteina, hanno elaborato un kit di diagnosi preoce del carcinoma mammario ...Secondo gli studiosi si tratta di una proteina centrale nella diagnosi della forma più aggressiva di tumore al seno, il carcinoma mammario triplo negativo ...