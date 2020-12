Truffa del bonus vacanze, attenzione. L’agenzia delle Entrate avverte (Di giovedì 31 dicembre 2020) Una Truffa nata nel web per rendere nulli i bonus vacanze L’agenzia delle Entrate ha pubblicato un comunicato stampa in cui spiega come funziona la Truffa del bonus vacanze. Questo sussidio in estate è stato molto importante per permettere alle famiglie, ai figli, agli studenti e ai lavoratori di potersi pagare un minimo di spese per brevi vacanze, almeno una settimana o qualche giorno. Ebbene, qualcuno ha proposto in maniera fraudolenta una sorta di mercato nero di scambio: “io ti regalo soldi tu dammi il bonus non speso“. Purtroppo chi ci è cascato si è ritrovato senza bonus e per di più con alcuni dati personali importanti rubati. Ecco cosa racconta di preciso ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 31 dicembre 2020) Unanata nel web per rendere nulli iha pubblicato un comunicato stampa in cui spiega come funziona ladel. Questo sussidio in estate è stato molto importante per permettere alle famiglie, ai figli, agli studenti e ai lavoratori di potersi pagare un minimo di spese per brevi, almeno una settimana o qualche giorno. Ebbene, qualcuno ha proposto in maniera fraudolenta una sorta di mercato nero di scambio: “io ti regalo soldi tu dammi ilnon speso“. Purtroppo chi ci è cascato si è ritrovato senzae per di più con alcuni dati personali importanti rubati. Ecco cosa racconta di preciso ...

