Trasferimenti docenti | solo con il 100% dei posti alla mobilità interprovinciale si assicura il rientro al sud e la copertura dei posti al nord Lettera

(Di giovedì 31 dicembre 2020) inviata da Ylenia Franco CoordinamentoImmobilizzati - La situazione attuale deiinterprovinciali in tutti gli ordini di scuola sta diventando un grosso ostacolo per il miglioramento della scuola stessa. Guardiamo i dati: la maggior parte deiconcessi riguarda i movimenti provinciali, mentreil 25% è destinato agli interprovinciali. L'articolo .

orizzontescuola : Trasferimenti docenti: solo con il 100% dei posti alla mobilità interprovinciale si assicura il rientro al sud e la… - infoitinterno : No ai trasferimenti: vincolo quinquennale docenti rimane. Bocciato anche Odg che impegnava Governo a rivederlo -

Ultime Notizie dalla rete : Trasferimenti docenti

Orizzonte Scuola

I docenti immessi in ruolo quest’anno non potranno partecipare alla mobilità, territoriale, professionale e annuale per un quinquennio. Lo prevede il DL n.126/2019 ...Brexit Premier League. La Brexit, avrà diverse conseguenze anche sul campionato inglese, a partire dalla sessione di mercato di gennaio.