Tragedia di Figline Valdarno, i figli suicidi dopo la morte della mamma

Tragico epilogo per la Tragedia di Figline Valdarno: la mamma morta di cancro ed i suoi due figli si sono tolti la vita. Si è giunti all'epilogo per la Tragedia di Figline Valdarno, nel Fiorentino, dove nella mattinata di ieri erano stati trovati tre cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, in un appartamento.

