Tragedia a Figline: la mamma muore di cancro, i figli si tolgono la vita (Di giovedì 31 dicembre 2020) Tragedia a figline dove una mamma muore dopo essere stata sconfitta dal cancro e i figli non reggono al dolore e si suicidano. I tre cadaveri vengono ritrovati a distanza di due mesi dall'accaduto nella casa della donna a figline Valdarno: è qui che Luigia Teresa Etteri abitava da qualche tempo. Una piccola abitazione nel centro storico di figline dove la donna è morta a causa di un tumore che non le ha lasciato scampo. Accanto a lei sono stati ritrovati i corpi dei due figli Massimo Giovannella Del Bianco, 51 anni, e la sorella Francesca, 46 anni. Ieri vi avevamo dato la notizia, senza sapere ancora che cosa fosse successo. Poche ore dopo la drammatica ricostruzione.

