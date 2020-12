Traffico Roma del 31-12-2020 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 31 dicembre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane da oggi al 3 gennaio L’Italia torna in zona rossa con la misure più restrittive non solo per gli spostamenti ma anche per i negozi resta il divieto di uscita notturna dalle 22 alle 5 con estensione fino alle 7 di domani primo gennaio alla della Vittoria sempre chiusa via Edmondo De Amicis le cosiddetto K2 tra via della Camilluccia e Piazzale dello Stadio Olimpico In entrambe le direzioni al quartiere Trieste prudenza per un incidente avvenuto su via di Villa Chigi altezza via Nicolò Piccinni alla Nomentano si è resa necessaria la chiusura di via Bartolomeo Borghesi 3 a Piazza Massa Carrara ...