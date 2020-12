Traffico Roma del 31-12-2020 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 31 dicembre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane circolazione scarsa in queste ore sulla rete viaria della capitale soprattutto in virtù dei provvedimenti restrittivi buttati nell’ambito della lotta al covid-19 da oggi al 3 gennaio L’Italia torna in zona rossa con misure più restrittive non solo per gli spostamenti consentiti unicamente per comprovate esigenze ma anche per i negozi molti saranno chiusi compresi bar e ristoranti pochi quelli che resteranno aperti come supermercati e farmacie resta il divieto di uscita notturna dalle 22 alle 5 con estensione fino alle 7 di domani primo gennaio al della Vittoria sempre chiusa via Edmondo De ...