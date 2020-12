Torino, Belotti punta Pulici e Graziani: si prepara al sorpasso (Di giovedì 31 dicembre 2020) Andrea Belotti è l’anima del Torino, ancor di più in questa stagione complicata. Il centravanti granata tenta il sorpasso a due leggende Andrea Belotti è l’anima del Torino. Il bomber granata sta provando a far risalire la squadra in questa stagione molto difficile a suon di gol: sono già 9 le reti in 14 partite. La Gazzetta dello Sport evidenzia come manchino solo 9 reti a Belotti per raggiungere Ciccio Graziani nella storia del Torino, a quota 97. L’obiettivo reale è poi Pulici: l’ex granata ha fissato in alto l’asticella, con 134 gol in 14 stagioni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Andreaè l’anima del, ancor di più in questa stagione complicata. Il centravanti granata tenta ila due leggende Andreaè l’anima del. Il bomber granata sta provando a far risalire la squadra in questa stagione molto difficile a suon di gol: sono già 9 le reti in 14 partite. La Gazzetta dello Sport evidenzia come manchino solo 9 reti aper raggiungere Ciccionella storia del, a quota 97. L’obiettivo reale è poi: l’ex granata ha fissato in alto l’asticella, con 134 gol in 14 stagioni. Leggi su Calcionews24.com

gazzettaGranata : Corriere Torino: “Belotti è un romantico del gol, decisivo quanto Ronaldo” #TorinoFC #FVCG #SFT - Giovanna8216 : @GBorzillo @vecino @Inter Ciao, per questa seconda parte di campionato ok per lui e il Gaglia. A giugno li proporre… - Toro_News : ?? | SOCIAL Ecco la classifica dei #granata più ‘cercati’ del 2020. #Sirigu e #Izzo completano in top 5 - Joaokorebus : #AtletiGetafe Weghorst del Wolfsburg, Lautato del Inter, Mariano del Madrid o Belotti del Torino - IrishWolvesFans : @NathanJudah Andrea Belotti from Torino. -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Belotti VOTA – Torino, i gol più belli del 2020: Belotti protagonista con Verdi, Lukic e Zaza Toro News Torino, Belotti punta Pulici e Graziani: si prepara al sorpasso

Andrea Belotti è l'anima del Torino, ancor di più in questa stagione complicata. Il centravanti granata tenta il sorpasso a due leggende ...

Consigli fantacalcio, chi schierare e chi evitare per la 15^ giornata

Dubbi su chi schierare e chi evitare al fantacalcio nella 15^ di Serie A? Ecco i nostri consigli per fare bene in questa giornata Ritorna in campo la Serie A e con essa ritorna anche il fantacalcio. D ...

Andrea Belotti è l'anima del Torino, ancor di più in questa stagione complicata. Il centravanti granata tenta il sorpasso a due leggende ...Dubbi su chi schierare e chi evitare al fantacalcio nella 15^ di Serie A? Ecco i nostri consigli per fare bene in questa giornata Ritorna in campo la Serie A e con essa ritorna anche il fantacalcio. D ...