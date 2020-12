Tom Hanks svela un'inedita "pelata": nuovo ruolo in vista (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il più atteso dei prossimi progetti di Tom Hanks è il biopic su Elvis diretto da Baz Luhrmann. L'attore interpreterà il colonnello Tom Parker e sfoggerà una 'pelata' da urlo. Senza dubbio, il nuovo progetto di Tom Hanks più noto ed atteso è il biopic su Elvis diretto da Baz Luhrmann, nel quale l'interprete presta il suo volto per portare in scena la figura del colonnello Tom Parker. In occasione di un'intervista con The Graham Norton Show, Hanks ha sfoggiato la singolare pettinatura che lo porterà a somigliare quanto più possibile a Parker. Ebbene, la sua "pelata" non è passata minimamente inosservata! Come riportato da Daily Mail, nel biopic su Elvis Presley diretto da Baz Luhrmann, Tom Hanks interpreterà il colonnello Tom Parker e andrà in scena con ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il più atteso dei prossimi progetti di Tomè il biopic su Elvis diretto da Baz Luhrmann. L'attore interpreterà il colonnello Tom Parker e sfoggerà una '' da urlo. Senza dubbio, ilprogetto di Tompiù noto ed atteso è il biopic su Elvis diretto da Baz Luhrmann, nel quale l'interprete presta il suo volto per portare in scena la figura del colonnello Tom Parker. In occasione di un'intercon The Graham Norton Show,ha sfoggiato la singolare pettinatura che lo porterà a somigliare quanto più possibile a Parker. Ebbene, la sua "" non è passata minimamente inosservata! Come riportato da Daily Mail, nel biopic su Elvis Presley diretto da Baz Luhrmann, Tominterpreterà il colonnello Tom Parker e andrà in scena con ...

