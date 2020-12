Timori per dimissioni di Papa Francesco in Vaticano il 31 dicembre: replica appena ricevuta (Di giovedì 31 dicembre 2020) Quella che fino a qualche giorno fa era una storia da “analisi in corso” assume sempre più i contorni di una bufala, a proposito delle possibili dimissioni di Papa Francesco in Vaticano oggi 31 dicembre. Come vi riportiamo da circa dieci giorni, infatti, dalla Francia sono pervenute indiscrezioni incontrollate secondo cui Bergoglio si dimette oggi stesso, ritenendo di aver portato a termine il proprio percorso e relativo pontificato. Una vicenda avvolta nel mistero più assoluto, in quanto le stesse fonti riportano una vecchia intervista da lui rilasciata. Le indiscrezioni sulle dimissioni di Papa Francesco in Vaticano oggi 31 dicembre Nonostante dal Vaticano non siano mai arrivate conferme in questo ... Leggi su bufale (Di giovedì 31 dicembre 2020) Quella che fino a qualche giorno fa era una storia da “analisi in corso” assume sempre più i contorni di una bufala, a proposito delle possibilidiinoggi 31. Come vi riportiamo da circa dieci giorni, infatti, dalla Francia sono pervenute indiscrezioni incontrollate secondo cui Bergoglio si dimette oggi stesso, ritenendo di aver portato a termine il proprio percorso e relativo pontificato. Una vicenda avvolta nel mistero più assoluto, in quanto le stesse fonti riportano una vecchia intervista da lui rilasciata. Le indiscrezioni sullediinoggi 31Nonostante dalnon siano mai arrivate conferme in questo ...

matteograndi : Oggi parte la vaccinazione. Occhi puntati sull’efficienza, ma una parola va spesa anche per chi ora ha dei timori.… - selcruwines : RT @ItaliaaTavola: Classe 1989, il cuoco dell’Harry’s Piccolo di Trieste, ancora fresco di seconda stella Michelin, è entusiasta di parteci… - Webradio63 : Le celebrazioni sono più piccole, più brevi e più tenui quest'anno per i timori di focolai di coronavirus. @SkyNews… - ItaliaaTavola : Classe 1989, il cuoco dell’Harry’s Piccolo di Trieste, ancora fresco di seconda stella Michelin, è entusiasta di pa… - MoreseAngelo : Come professionista sanitario e come uomo di scienza oggi ho eseguito la prima somministrazione di #vaccinoCovid an… -

Ultime Notizie dalla rete : Timori per Borsa: Europa prosegue in calo, timori per nuovi contagi ANSA Nuova Europa Le parole dell’anno degli italiani: da “distanziamento” a “congiunti”

Tutti ricorderemo il 2020 come l’anno del Covid. Ma oltre Coronavirus e Covid-19, quali sono le parole rimaste impresse agli italiani? L’indagine di Demopolis.

“Non per l’Io ma per il noi”, l’appello sui vaccini della segreteria del Pd di Termoli

L’anno 2020 è stato bisestile: per chi crede nella mala sorte, “bisesto uguale funesto”. Anche chi non ci crede sa bene che è ancora tutta da combattere la guerra contro il Covid; l’ECDC, il Centro eu ...

Tutti ricorderemo il 2020 come l’anno del Covid. Ma oltre Coronavirus e Covid-19, quali sono le parole rimaste impresse agli italiani? L’indagine di Demopolis.L’anno 2020 è stato bisestile: per chi crede nella mala sorte, “bisesto uguale funesto”. Anche chi non ci crede sa bene che è ancora tutta da combattere la guerra contro il Covid; l’ECDC, il Centro eu ...