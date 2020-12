Theo Hernandez è stato nominato miglior calciatore del mese di dicembre dall’AIC (Di giovedì 31 dicembre 2020) Theo Hernandez è stato nominato come miglior calciatore del mese di dicembre secondo l’AIC (Associazione Italiana Calciatori). Da ottobre il sistema di assegnazione del premio di calciatore del mese AIC prevede che il vincitore è scelto direttamente dai calciatori iscritti all’AIC, tra Serie A, B e C. @TheoHernandez è il “calciatore del mese AIC” per la Serie A (dicembre ‘20) https://t.co/JDBjoB34at pic.twitter.com/eX7PdVL7C1 — AIC Assocalciatori (@assocalciatori) December 30, 2020 Foto: Gazzetta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 31 dicembre 2020)comedeldisecondo l’AIC (Associazione Italiana Calciatori). Da ottobre il sistema di assegnazione del premio didelAIC prevede che il vincitore è scelto direttamente dai calciatori iscritti all’AIC, tra Serie A, B e C. @è il “delAIC” per la Serie A (‘20) https://t.co/JDBjoB34at pic.twitter.com/eX7PdVL7C1 — AIC Assocalciatori (@assocalciatori) December 30, 2020 Foto: Gazzetta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

