The Boys | lo showrunner parla delle minacce ricevute dagli spettatori

Eric Kripke, creatore della serie Amazon Prime Video The Boys, parla delle minacce ricevute dagli spettatori infastiditi dalla sua visione satirica. Anche una serie amatissima come The Boys non manca di suscitare reazioni negative nel pubblico. Ne sa qualcosa il suo creatore, Eric Kripke, che ha parlato pubblicamente delle minacce contro di lui mosse da alcuni spettatori. "Non ci sono mai state resistenze dal mio studio o dal mio network. Da quanto ho visto, la maggioranza degli spettatori ha capito che si tratta di satira" ha spiegato Eric Kripke nel corso di un'intervista a Consequence of Sound. "Abbiamo una regola molto precisa che cerchiamo di seguire, in origine è ...

