The Batman: per Robert Pattinson la lavorazione è "estenuante" (Di giovedì 31 dicembre 2020) Rumor riportati dal Sun vedrebbero Robert Pattinson esausto per via del perfezionismo del regista Matt Reeves, guai sul set di The Batman? I problemi sul set di The Batman non sarebbero dovuti solo ai ritardi legati all'emergenza sanitaria. Secondo un report del Sun, la star Robert Pattinson troverebbe "estenuante" il metodo di lavoro del regista Matt Reeves tanto da lamentarsene apertamente coi membri dell'equipe. Secondo il Sun, Robert Pattinson sarebbe esausto a causa delle pressanti richieste di Matt Reeves che gli avrebbe fatto ripetere alcune scene anche 50 volte, il tutto nonostante la scomodità del costume dell'Uomo Pipistrello. "Le riprese sono state estenuanti, soprattutto per Robert, visto che Matt è un tale ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 31 dicembre 2020) Rumor riportati dal Sun vedrebberoesausto per via del perfezionismo del regista Matt Reeves, guai sul set di The? I problemi sul set di Thenon sarebbero dovuti solo ai ritardi legati all'emergenza sanitaria. Secondo un report del Sun, la startroverebbe "" il metodo di lavoro del regista Matt Reeves tanto da lamentarsene apertamente coi membri dell'equipe. Secondo il Sun,sarebbe esausto a causa delle pressanti richieste di Matt Reeves che gli avrebbe fatto ripetere alcune scene anche 50 volte, il tutto nonostante la scomodità del costume dell'Uomo Pipistrello. "Le riprese sono state estenuanti, soprattutto per, visto che Matt è un tale ...

donvitorap : Il cavaliere oscuro 20 mediaset, continuazione di batman begins, due piccoli italiani rai3 Paolo sassanelli barese,… - YaoLei96461153 : Ho comprato Lego Batman The Videogame a 1.87€ su - Greyisthesun : Ho appena visto la scena in Batman Begins e mi è venuto in mente il parallel in the Dark Knight Rises voglio lanciarmi - 3cinematographe : #TheBatman: #RobertPattinson è già stufo per troppa fatica? [RUMOR]? - cinespression : The Batman: un rumor lascerebbe intendere Matt Reeves sia parte di una grande sfida che il film sta affrontando -

Ultime Notizie dalla rete : The Batman The Batman: le riprese stanno mettendo Robert Pattinson in difficoltà Lega Nerd Sky e Fox, le novità in arrivo nel mese di gennaio 2021

Dalla nuova serie HBO «The Undoing» al secondo speciale di «Euphoria», tutte le novità Sky e Fox del mese tra serie tv, show e film in prima tv ...

The Flash: ecco quando inizieranno le riprese del film con Ezra Miller

Il prossimo film solista sarà ispirato alla trama del fumetto di Flashpoint che seguiva The Flash mentre navigava in un universo DC alterato.

Dalla nuova serie HBO «The Undoing» al secondo speciale di «Euphoria», tutte le novità Sky e Fox del mese tra serie tv, show e film in prima tv ...Il prossimo film solista sarà ispirato alla trama del fumetto di Flashpoint che seguiva The Flash mentre navigava in un universo DC alterato.