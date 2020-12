Test | si cambia Tecnici al lavoro su novità nello screening del Covid

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 31 dicembre 2020) L’anno delsi chiude lasciando una “situazione di transizione e incertezza”, in leggero miglioramento ma col virus che continua a circolare, l’Rt in risalita, l’incidenza in calo, però ancora elevata. Per questo “non bisogna mollare”, si deve “continuare col rigore”, hanno detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro e il direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza. Anche se, con l’inizio della campagna vaccinale, “vediamo il primo raggio di sole e di luce dopo la notte buia, profonda e dolorosa vissuta quest’anno”, ha aggiunto il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli. Il bilancio è affidato alla presentazione dell’ultimo report settimanale del 2020 basato sull’analisi della Cabina di regia dei dati raccolti dalle Regioni dal 22 al 26 dicembre. Il trentatreesimo da quando è ...