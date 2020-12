Terremoto oggi in Italia 31 dicembre 2020: nuova scossa in Croazia | Tempo reale (Di giovedì 31 dicembre 2020) Terremoto oggi 31 dicembre 2020 Lista Ingv terremoti Ultima ora Italia Terremoto oggi Italia – In questo articolo trovate tutte le ultime notizie sulle scosse di Terremoto in Italia di oggi, giovedì 31 dicembre 2020: informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma e tanto altro. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in Tempo reale: Ore 04,33 – nuova scossa di magnitudo 4.0 in Croazia Una ... Leggi su tpi (Di giovedì 31 dicembre 2020)31Lista Ingv terremoti Ultima ora– In questo articolo trovate tutte le ultime notizie sulle scosse diindi, giovedì 31: informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma e tanto altro. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in: Ore 04,33 –di magnitudo 4.0 inUna ...

matteosalvinimi : Un abbraccio di vicinanza e solidarietà al popolo croato per il #terremoto che ha colpito la regione di Zagabria -… - SkyTG24 : Le immagini dei primi soccorsi in #Croazia, colpita da una scossa di #terremoto di magnitudo 6.4 questa mattina Una… - SkyTG24 : Terremoto nella zona di Verona, scossa di magnitudo 4.4: avvertita anche a Milano - MarinoBruschini : RT @Tg3web: Continua la ricerca dei dispersi tra le macerie delle località della Croazia colpite ieri da un violento terremoto. Oggi ancora… - PaoloMadonnaDF : Oggi 30-12-20 in Croazia: 1) Un terremoto di magnitudo ML 5.0 è avvenuto nella zona: Croatia [Land], il 30-12-2020… -