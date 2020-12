Terremoto: magnitudo 2,9 ed epicentro in mare ad otto chilometri da Rodi Garganico Scossa avvertita alle 10,37 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Se al di là dell’Adriatico forti scosse si registrano anche oggi in Croazia, il mare a nord della Puglia fa registrare attività sismica. Di ieri e della scorsa notte sono due lievi scosse fra Gargano e costa, stamani il sisma è stato un po’ più forte. alle 10,37 è stata registrata la Scossa di magnitudo 2,9 con epicentro in mare, ad otto chilometri da Rodi Garganico. L'articolo Terremoto: magnitudo 2,9 ed epicentro in mare ad otto chilometri da Rodi Garganico <small class="subtitle">Scossa avvertita ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 31 dicembre 2020) Se al di là dell’Adriatico forti scosse si registrano anche oggi in Croazia, ila nord della Puglia fa registrare attività sismica. Di ieri e della scorsa notte sono due lievi scosse fra Gargano e costa, stamani il sisma è stato un po’ più forte.10,37 è stata registrata ladi2,9 conin, adda. L'articolo2,9 edinadda ...

MediasetTgcom24 : Terremoto, scossa di magnitudo 4.4 nel Veronese: avvertita anche a Milano #terremoto - Agenzia_Ansa : #Terremoto in #Croazia, almeno sette morti e decine di feriti - Agenzia_Ansa : +++#Terremoto di magnitudo 6 in #Croazia, scossa avvertita distintamente in Italia++++++++++++++ #ANSA - NoiNotizie : Terremoto: magnitudo 2,9 ed epicentro in mare ad otto chilometri da Rodi Garganico (#Foggia) (immagine : fonte… - vitadafanboy : 29 dicembre 2020: terremoto in Croazia di magnitudo 6.4, percepito anche in alcune zone d’Italia. In totale ci son… -