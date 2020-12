Terremoto in Croazia, ancora scosse tra ieri notte e stamattina: paura tra la popolazione (Di giovedì 31 dicembre 2020) La terra non smette di tremare in Croazia dopo il terribile sisma di magnitudo 6.4 che ha portato distruzione e morte nel Paese. Terremoto in Croazia, ancora scosse tra ieri notte e stamattina Nella notte e nella mattinata di oggi nella stessa zona tra le cittadine di Petrinja, Glina e Sisak, i sismografi hanno registrato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 31 dicembre 2020) La terra non smette di tremare indopo il terribile sisma di magnitudo 6.4 che ha portato distruzione e morte nel Paese.intraNellae nella mattinata di oggi nella stessa zona tra le cittadine di Petrinja, Glina e Sisak, i sismografi hanno registrato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pontifex_it : Ieri un terremoto ha provocato vittime e danni ingenti in Croazia. Esprimo la mia vicinanza ai feriti e a chi è sta… - Quirinale : Cordoglio del Presidente #Mattarella per le vittime del #terremoto in #Croazia: - DPCgov : ????????#Terremoto #Croazia: in partenza dall’Italia materiali per aiutare la popolazione colpita dal violento sisma.10… - ASec28 : RT @DPCgov: ???????? #Terremoto #Croazia: arrivato nella notte l'ultimo carico di aiuti a #Petrinja. Le 100 tende messe a disposizione dalla #p… - echenotizieoggi : RT @BerniniAM: Il sindaco di #Petrinja dopo il #terremoto in #Croazia, paragona la sua città a Hiroshima. La #solidarietà non è sufficient… -