Terracina | sangue il giorno della Vigilia | muore ciclista in incidente auto-bici

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Drammaticomortale questa mattina, 31 dicembre, a, in direzione Roma. Unè morto travolto d’neldi capodanno. I soccorsi si sono rivelati inutili.sulla Pontina: morto unCome rende noto Astral Infomobilità, un uomo in sella a una– di cui non sono ancora L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.