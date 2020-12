Termini razzisti sui social | squalifica di 3 giornate per Cavani

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Edinsonè stato punito con tredidalla Football Association per utilizzo improprio deimedia L’attaccante del Manchester United Edinsonè stato punito con tredidalla Football Association per utilizzo improprio deimedia. Nello specifico l’attaccante uruguaiano aveva utilizzato un termine che è stato ritenuto razzista.dovrà pagare anche una multa da 100mila sterline e seguire un corso rieducativo. Edinsonhas been suspended for three games, fined £100,000 and must complete face-to-face education after admitting a charge for a breach of FA Rule E3 in relation to amedia post on Sunday 29 November 2020. Full ...