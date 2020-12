Tennis | Jasmine Paolini entra nel tabellone principale del WTA 500 di Abu Dhabi

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Buone notizie per l’Italia in vista del WTA 500 di Abu(Emirati Arabi Uniti). Neldel torneo che scatterà il prossimo 5 gennaio 2021, infatti,anche la nostra. Lata nativa di Bagni di Lucca (che, tra le altre cose, spegnerà le 25 candeline proprio il 4 gennaio), approfitta quindi della cancellazione della francese Caroline Garcia, perre direttamente nel main draw del WTA 500 di inizio anno e raggiungere Martina Trevisan. Il primo appuntamento della nuova stagione, quindi, si tinge un po’ più d’azzurro con due nostre portacolori pronte a vendere cara la pelle, in un parterre davvero di primissimo livello con numerose avversarie quanto mai agguerrite. Tra le partecipanti al WTA 500 di Abu ...

Buone notizie per l'Italia in vista del WTA 500 di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). Nel tabellone principale del torneo che scatterà il prossimo 5 gennaio 2021, infatti, entra anche la nostra Jasmine ...