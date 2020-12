Tennis | il 2020 della Sinner-Mania | una crescente esaltazione mediatica | ma l’azzurrino ha la testa per sostenerla

Leggi su oasport

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Una nuova speranza. Ilsta per salutarci e l’aspettativa è che l’anno che sta per arrivare, mai come stavolta, ci dia delle risposte diverse. Non serve fantasia nel descrivere quanto si sta chiudendo in maniera molto negativa e il protagonista ha le fattezze di qualcosa che non possiamo vedere. Al di là delle considerazioni filosofiche sul Covid-19, ci sono aspetti lieti da analizzare e questi coincidono con Jannik. Come si suol dire: vincere è difficile, confermarsi lo è di più. Ebbene, il classe 2001 altoatesino ha dato tante risposte nel corso di uncosì difficile e particolare nel circuito ATP. Nonostante il giocare poco abbia rappresentato indubbiamente un fattore a suo sfavore per la necessità di fare esperienza e accumulare informazioni utili per la propria crescita,ha dimostrato di ...