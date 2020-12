Tennis, i punti più belli del 2020 di Rafa Nadal (VIDEO) (Di giovedì 31 dicembre 2020) Nonostante una stagione travagliata sotto tanti punti di vista, Rafa Nadal può sorridere eccome guardando com’è andata. Il Tennista spagnolo è infatti riuscito a portare a casa il tredicesimo Roland Garros della sua carriera, rendendo ancora più storica una delle imprese sportive più grandi di sempre. Inoltre, Rafa è riuscito a blindare la seconda piazza del Ranking Atp ed ha ribadito, non che ce ne fosse bisogno, che anche se il tempo passa e l’età avanza, lui c’è sempre. In alto il VIDEO dei punti più belli del suo 2020. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 31 dicembre 2020) Nonostante una stagione travagliata sotto tantidi vista,può sorridere eccome guardando com’è andata. Ilta spagnolo è infatti riuscito a portare a casa il tredicesimo Roland Garros della sua carriera, rendendo ancora più storica una delle imprese sportive più grandi di sempre. Inoltre,è riuscito a blindare la seconda piazza del Ranking Atp ed ha ribadito, non che ce ne fosse bisogno, che anche se il tempo passa e l’età avanza, lui c’è sempre. In alto ildeipiùdel suo. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Tennis punti VIDEO - Tennis, i PUNTI PIU' BELLI del 2020 di Rafa NADAL Sportface.it Tennis, i migliori punti del 2020 di Jannik Sinner (VIDEO)

Una clip contenente i migliori punti della stagione appena conclusa, un tassello all'interno del puzzle tennistico di Jannik Sinner, appena all'alba del proprio sviluppo.

Terza puntata della nostra serie di articoli sui dati nel tennis. Oggi vi parliamo dei sistemi per rilevare i dati, dai più costosi (come Hawk-eye) ai... Quanto siamo lontani da un torneo di tennis tr ...

