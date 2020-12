Tennis, i punti più belli del 2020 di Novak Djokovic (VIDEO) (Di giovedì 31 dicembre 2020) Quando si parla dei migliori giocatori della storia del Tennis e, in questo caso, del 2020, non si può non citare Novak Djokovic. Il serbo è infatti stato protagonista di una stagione formidabile, caratterizzata da un inizio strepitoso e chiusa più che bene. Atp Cup, Australian Open e Atp 500 Dubai: questi i tre titoli vinti a inizio anno da Nole, capace di inanellare un’invidiabile striscia di vittorie consecutive. L’altro risultato che ha brillato in una stagione piuttosto inusuale è la posizione di numero uno del mondo a fine anno. Il Tennista belgradese ha eguagliato una leggenda di questo sport come Pete Sampras ed ha dato l’ennesima prova di forza. In alto il VIDEO dei suoi punti più belli del 2020. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 31 dicembre 2020) Quando si parla dei migliori giocatori della storia dele, in questo caso, del, non si può non citare. Il serbo è infatti stato protagonista di una stagione formidabile, caratterizzata da un inizio strepitoso e chiusa più che bene. Atp Cup, Australian Open e Atp 500 Dubai: questi i tre titoli vinti a inizio anno da Nole, capace di inanellare un’invidiabile striscia di vittorie consecutive. L’altro risultato che ha brillato in una stagione piuttosto inusuale è la posizione di numero uno del mondo a fine anno. Ilta belgradese ha eguagliato una leggenda di questo sport come Pete Sampras ed ha dato l’ennesima prova di forza. In alto ildei suoipiùdel. SportFace.

sportface2016 : #Tennis, riviviamo i punti più belli del 2020 targati Novak #Djokovic VIDEO - TennisWorldit : ATP Cup 2021, formato della competizione, premi in denaro e punti in palio - sportface2016 : #Tennis - La classifica ATP con i punti ottenuti nel 2020 - zazoomblog : Tennis la classifica Atp con i punti ottenuti nel 2020: Djokovic al comando due italiani in Top 30 - #Tennis… - tennistalkerweb : Tennistalker augura a tutti voi buone feste! E che i punti FIT vi assistano nel 2021! #tennistalker #buonefeste… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis punti VIDEO - Tennis, i PUNTI PIU' BELLI del 2020 di Novak DJOKOVIC Sportface.it Tutti i post con tag "il tennis del futuro"

Terza puntata della nostra serie di articoli sui dati nel tennis. Oggi vi parliamo dei sistemi per rilevare i dati, dai più costosi (come Hawk-eye) ai... Quanto siamo lontani da un torneo di tennis tr ...

Tennis, i punti più belli del 2020 di Novak Djokovic (VIDEO)

VIDEO - Tennis, ecco i punti più belli della stagione 2020 di Novak Djokovic, capace di vincere gli Australian Open e chiudere in vetta al ranking.

Terza puntata della nostra serie di articoli sui dati nel tennis. Oggi vi parliamo dei sistemi per rilevare i dati, dai più costosi (come Hawk-eye) ai... Quanto siamo lontani da un torneo di tennis tr ...VIDEO - Tennis, ecco i punti più belli della stagione 2020 di Novak Djokovic, capace di vincere gli Australian Open e chiudere in vetta al ranking.