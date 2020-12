Tennis, Andy Murray rinuncia al torneo di Delray Beach: lo scozzese vuol evitare rischi in vista degli Australian Open 2021 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Niente torneo di Delray Beach per lo scozzese Andy Murray. Il Tennista britannico, infatti, aveva ricevuto una wild card dall’organizzazione dell’evento negli Stati Uniti, previsto dal 7 al 13 gennaio. Tuttavia, dopo un’attenta riflessione, Andy ha deciso di rinunciare all’esperienza americana per pensare direttamente agli Australian Open, previsti in via eccezionale dall’8 al 21 febbraio. Le motivazioni che hanno portato a questa scelta, come riportato dalla BBC, riguardano i rischi connessi agli spostamenti per la pandemia e i protocolli da rispettare. Pertanto, Murray vuol limitare al meglio ogni complicanza in vista del viaggio a ... Leggi su oasport (Di giovedì 31 dicembre 2020) Nientediper lo. Ilta britannico, infatti, aveva ricevuto una wild card dall’organizzazione dell’evento negli Stati Uniti, previsto dal 7 al 13 gennaio. Tuttavia, dopo un’attenta riflessione,ha deciso dire all’esperienza americana per pensare direttamente agli, previsti in via eccezionale dall’8 al 21 febbraio. Le motivazioni che hanno portato a questa scelta, come riportato dalla BBC, riguardano iconnessi agli spostamenti per la pandemia e i protocolli da rispettare. Pertanto,limitare al meglio ogni complicanza indel viaggio a ...

OA_Sport : #tennis Andy Murray rinuncia all'ATP di Delray Beach: lo scozzese vuol andare in Australia senza complicanze per il… - TennisWorldit : AO 2021, Andy Murray e Thanasi Kokkinakis ricevono una wild card per il torneo - Filo2385Filippo : RT @Eurosport_IT: Wild card per il 5 volte finalista degli Australian Open ??? #EurosportTENNIS | #AustralianOpen | #Murray - Eurosport_IT : Wild card per il 5 volte finalista degli Australian Open ??? #EurosportTENNIS | #AustralianOpen | #Murray - TennisWorldit : Andy Murray parla della stagione 2021: “Un ottimo banco di prova per me” -