Tempesta d'Amore, anticipazioni oggi 31 dicembre: il piano di Ariane contro Christoph

Nella puntata di oggi, giovedì 31 dicembre, di Tempesta d'Amore: Vanessa incontra di nuovo il suo ex allenatore mentre Christoph è messo alle corde da Ariane

Tempesta d'Amore va in onda su Rete 4, dalle 19.40, dal lunedì alla domenica. La trama della puntata di oggi: Ariane va avanti con il suo piano per distruggere Christoph, l'uomo si convince che ha davanti a sé

