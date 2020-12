Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: André scopre che Dirk finge di essere paralizzato! (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il dramma che lo ha colpito lo ha fatto passare da carnefice a vittima, permettendogli di ottenere l’affetto e la compassione di persone che avevano tutto il diritto di odiarlo. E così, quando la vita è tornata a sorridergli con una guarigione miracolosa, Dirk Baumgartner (Markus Pfeiffer) ha ben pensato di nascondere i propri progressi pur di continuare a ricevere le attenzioni della sua amata Linda (Julia Grimpe). Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, qualcuno si accorgerà che qualcosa non torna e deciderà di indagare… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Dirk si finge invalido per riconquistare ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il dramma che lo ha colpito lo ha fatto passare da carnefice a vittima, permettendogli di ottenere l’affetto e la compassione di persone che avevano tutto il diritto di odiarlo. E così, quando la vita è tornata a sorridergli con una guarigione miracolosa,Baumgartner (Markus Pfeiffer) ha ben pensato di nascondere i propri progressi pur di continuare a ricevere le attenzioni della sua amata Linda (Julia Grimpe). Nelle prossime puntatedi, però, qualcuno si accorgerà che qualcosa non torna e deciderà di indagare… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!puntatesiinvalido per riconquistare ...

