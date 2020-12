Tanti auguri | per voi il 2021 sarà migliore o peggiore del 2020?

SkyArte : Tanti auguri a #PattiSmith! Con il suo grande carisma interpretativo e una grande potenza comunicativa dovuta ai te… - GrandeFratello : Tanti auguri Stefania! ?? #GFVIP - Inter : ?? | AUGURI Tanti auguri di Buon Natale da parte di tutti i giocatori e le giocatrici dell'Inter! #InterXmas - gianfrancospa11 : @janapergliamici Buongiorno Jana tanti auguri di un sereno e felice 2021 - caiocestio67 : @meg57k Speriamo veramente! Ti ringrazio e....aspettiamo il 2021 allora! Tanti auguri! ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Tanti auguri

Il Capoluogo

La musica per festeggiare il nuovo anno e dire addio al 2020, con il suo carico di lutti, paure, tristezze. Non potrà essere dal vivo davanti al pubblico, ma ci sarà come da tradizione l’atteso concer ...La dirigente scolastica Mirella Pacifico vicina al personale scolastico e alle famiglie degli alunni con un video-messaggio ...