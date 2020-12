Tacopina: “Catania ha più potenziale rispetto a Bologna e Venezia. Il Palermo? Non so cos’è…” (Di giovedì 31 dicembre 2020) "Non parlerò di numeri, ma questo progetto richiederà l’investimento di tanto denaro per raggiungere la categoria promessa".Parola di Joe Tacopina. Il noto manager italo-americano diventerà presto il nuovo presidente del Catania. Nelle scorse ore, infatti, le parti in questione hanno trovato l'accordo per la cessione del club etneo, con le firme che verranno apposte con ogni probabilità il prossimo 9 gennaio 2021. "I piani per il mese di gennaio sono già decisi. Ci sono state delle chiamate per alcuni accordi di massima che verranno finalizzate nel corso del mese di gennaio", ha dichiarato l'ex patron del Venezia, intervistato ai microfoni di 'Itasportpress'.DIFFERENZE - "Cosa c'è di diverso nel progetto Catania rispetto a Bologna e Venezia? La differenza sta nel ... Leggi su mediagol (Di giovedì 31 dicembre 2020) "Non parlerò di numeri, ma questo progetto richiederà l’investimento di tanto denaro per raggiungere la categoria promessa".Parola di Joe. Il noto manager italo-americano diventerà presto il nuovo presidente del. Nelle scorse ore, infatti, le parti in questione hanno trovato l'accordo per la cessione del club etneo, con le firme che verranno apposte con ogni probabilità il prossimo 9 gennaio 2021. "I piani per il mese di gennaio sono già decisi. Ci sono state delle chiamate per alcuni accordi di massima che verranno finalizzate nel corso del mese di gennaio", ha dichiarato l'ex patron del, intervistato ai microfoni di 'Itasportpress'.DIFFERENZE - "Cosa c'è di diverso nel progetto? La differenza sta nel ...

