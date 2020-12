Sull’Egitto l’Italia non faccia harakiri. Parla il gen. Arpino (Di giovedì 31 dicembre 2020) Non è possibile essere protagonisti nel Mediterraneo senza mantenere rapporti stabili con l’Egitto. Ne è convinto il generale Mario Arpino, già capo di Stato maggiore della Difesa, che Formiche.net ha raggiunto all’indomani delle parole con cui la Procura generale egiziana ha definito “illogiche” le conclusioni della magistratura italiana sull’omicidio di Giulio Regeni. Parole già definite “inaccettabili” dalla Farnesina, che hanno riacceso sul caso il dibattito politico italiano, tra chi invoca nuove interruzioni dei rapporto con Il Cairo e chi invoca a maggiore cautela e realismo. Generale, come legge la situazione? Quanto successo a Giulio Regeni è un fatto terribile. La Procura italiana ha fatto le indagini ed è arrivata alle sue conclusioni. Purtroppo ciò non ha valore fin quando non sarà accettato dall’Egitto. Sul punto dobbiamo ricordarci che abbiamo a che fare ... Leggi su formiche (Di giovedì 31 dicembre 2020) Non è possibile essere protagonisti nel Mediterraneo senza mantenere rapporti stabili con l’Egitto. Ne è convinto il generale Mario, già capo di Stato maggiore della Difesa, che Formiche.net ha raggiunto all’indomani delle parole con cui la Procura generale egiziana ha definito “illogiche” le conclusioni della magistratura italiana sull’omicidio di Giulio Regeni. Parole già definite “inaccettabili” dalla Farnesina, che hanno riacceso sul caso il dibattito politico italiano, tra chi invoca nuove interruzioni dei rapporto con Il Cairo e chi invoca a maggiore cautela e realismo. Generale, come legge la situazione? Quanto successo a Giulio Regeni è un fatto terribile. La Procura italiana ha fatto le indagini ed è arrivata alle sue conclusioni. Purtroppo ciò non ha valore fin quando non sarà accettato dall’Egitto. Sul punto dobbiamo ricordarci che abbiamo a che fare ...

