Sui vaccini tanto furore per niente (o forse per altro). Il corsivo di Landi (Di giovedì 31 dicembre 2020) Nei giorni scorsi il dibattito politico si è infiammato su un paio di temi, in cui si criticava lo scarso atteggiamento proattivo del nostro governo rispetto alla Germania, che ha comprato 30 milioni di extra dosi di vaccino Pfizer (rispetto alle quote comunitarie) e la rapidità del governo inglese nell'approvare prima il vaccino Pfizer e poi quello AstraZeneca. Entriamo però nel dettaglio: il vaccino Pfizer è opera di una azienda tedesca, la BioNTech, fortemente finanziata da risorse tedesche e comunitarie e che ha un accordo industriale con Pfizer che ne cura la produzione e la vendita nel mondo. Il vaccino tipo mRNA ha un grave difetto pratico, va gestito, come noto a -80° in fiale utili per 6 dosi, con una catena logistica complicatissima e forvia di errori. La scelta del creatore del vaccino BioNTech, Ugur Sahin (che da ieri Forbes annovera fra i 50 nuovi miliardari nati con la ...

