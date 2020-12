Stefano Bettarini passa alle vie legali: “Ho fatto causa al GF VIp 5” (Di giovedì 31 dicembre 2020) Che Stefano Bettarini non avesse preso assolutamente bene la squalifica dal Grande Fratello Vip 5 per una presunta bestemmia, è stato evidente fin da subito, ma negli ultimi tempi le dichiarazioni dell’ex calciatore contro il reality show di Canale 5 si sono intensificate. A ogni sconfitta del GF Vip rispetto alla concorrenza di Rai 1, per esempio, Bettarini ha esultato sui social, fino a che non ha rivelato una sconcertante novità: ha fatto causa al programma. Il trattamento “speciale” di Samantha De Grenet Stefano Bettarini ha lanciato la “bomba”, informando tutti di essere passato alle vie legali, in risposta alla domanda di un fan su Instagram. Tutto è cominciato con la decisione della produzione e di Alfonso ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 31 dicembre 2020) Chenon avesse preso assolutamente bene la squalifica dal Grande Fratello Vip 5 per una presunta bestemmia, è stato evidente fin da subito, ma negli ultimi tempi le dichiarazioni dell’ex calciatore contro il reality show di Canale 5 si sono intensificate. A ogni sconfitta del GF Vip rispetto alla concorrenza di Rai 1, per esempio,ha esultato sui social, fino a che non ha rivelato una sconcertante novità: haal programma. Il trattamento “speciale” di Samantha De Grenetha lanciato la “bomba”, informando tutti di esseretovie, in risposta alla domanda di un fan su Instagram. Tutto è cominciato con la decisione della produzione e di Alfonso ...

