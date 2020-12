Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, cosa è successo dopo la lite furibonda al GF Vip (Di giovedì 31 dicembre 2020) È stato un grosso colpo di scena al GF Vip la lite furibonda scoppiata tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Le “comari della Casa”, come li chiama ultimamente Alfonso Signorini, se ne sono detti di tutti i colori. Uno scontro furioso e decisamente inaspettato dal momento che i due sono molto amici e complici al reality. Tutto pare essere iniziato con una frase della Orlando a riguardo della coreografia della serata di Capodanno. “Uno che si è messo lì a fare tutto e tu rompi i c******i per due passi” ha detto Tommaso. Stefania aveva espresso un commento sulla decisione di modificare alcune parti della coreografia, un po’ complessa per lei. “Fallo tu!”, ha esclamato allora Tommaso e lei: “Ma non lo sei nemmeno tu!”. ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 31 dicembre 2020) È stato un grosso colpo di scena al GF Vip lascoppiata tra. Le “comari della Casa”, come li chiama ultimamente Alfonso Signorini, se ne sono detti di tutti i colori. Uno scontro furioso e decisamente inaspettato dal momento che i due sono molto amici e complici al reality. Tutto pare essere iniziato con una frase dellaa riguardo della coreografia della serata di Capodanno. “Uno che si è messo lì a fare tutto e tu rompi i c******i per due passi” ha dettoaveva espresso un commento sulla decisione di modificare alcune parti della coreografia, un po’ complessa per lei. “Fallo tu!”, ha esclamato allorae lei: “Ma non lo sei nemmeno tu!”. ...

