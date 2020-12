Stati Uniti, 3 milioni di vaccinati ma l’obiettivo era 20 milioni: “Somministrazione lasciata a strutture già sovraccariche causa pandemia” (Di giovedì 31 dicembre 2020) Partiti quasi due settimane prima dell’Europa, il 14 dicembre, gli Stati Uniti hanno già vaccinato più di 3 milioni di persone. Ma il dato, stimato da Bloomberg sommando quelli dei Centers for Disease Control and Prevention ai conteggi dei singoli Stati, è tutt’altro che un successo: l’obiettivo era arrivare a 20 milioni di immunizzati entro l’inizio di gennaio. Così anche a Washington è partito il dibattito sulle cause del ritardo, che secondo il New York Times va attribuito al fatto che il compito è stato attribuito a dipartimenti di sanità “già sovraccaricati dalla risposta alla pandemia”. E anche la programmazione della campagna, così come l’assunzione di personale, è stata demandata in gran parte “a funzionari sanitari locali e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Partiti quasi due settimane prima dell’Europa, il 14 dicembre, glihanno già vaccinato più di 3di persone. Ma il dato, stimato da Bloomberg sommando quelli dei Centers for Disease Control and Prevention ai conteggi dei singoli, è tutt’altro che un successo:era arrivare a 20di immunizzati entro l’inizio di gennaio. Così anche a Washington è partito il dibattito sulle cause del ritardo, che secondo il New York Times va attribuito al fatto che il compito è stato attribuito a dipartimenti di sanità “già sovraccaricati dalla risposta alla”. E anche la programmazione della campagna, così come l’assunzione di personale, è stata demandata in gran parte “a funzionari sanitari locali e ...

