Stasera in tv: “What Women Want”, elegante danza dei ruoli di genere (Di giovedì 31 dicembre 2020) Stasera in tv: What Women Want. Nancy Meyers (L’amore non va in vacanza, Tutto può succedere) prende un arrogante e sessista maschione alfa e lo maledice con il dono avvelenato della telepatia con le donne. Mel Gibson, strepitoso, è uno sciupafemmine, furbescamente ingentilito a colpi di danza e Frank Sinatra. Helen Hunt è, se possibile, ancora più carismatica e mascolinizzata con atteggiamenti bruschi e manageriali. Tra pacche al sedere, battute sull’omofobia e sbeffeggiamento sul travestitismo, il film è in questo senso, grazie al cielo, invecchiato male. Girato da una donna e sicuramente con le migliori intenzioni, ha tuttavia un taglio talmente leggero ed aggraziato da farsi perdonare qualche pecca in qua e là. Del resto, What Women Want ha venti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 31 dicembre 2020)in tv:. Nancy Meyers (L’amore non va in vacanza, Tutto può succedere) prende un arrogante e sessista maschione alfa e lo maledice con il dono avvelenato della telepatia con le donne. Mel Gibson, strepitoso, è uno sciupafemmine, furbescamente ingentilito a colpi die Frank Sinatra. Helen Hunt è, se possibile, ancora più carismatica e mascolinizzata con atteggiamenti bruschi e manageriali. Tra pacche al sedere, battute sull’omofobia e sbeffeggiamento sul travestitismo, il film è in questo senso, grazie al cielo, invecchiato male. Girato da una donna e sicuramente con le migliori intenzioni, ha tuttavia un taglio talmente leggero ed aggraziato da farsi perdonare qualche pecca in qua e là. Del resto,ha venti ...

xdifferentstars : stasera faccio la pazzerella e rinuncio a finire il capitolo di diritto per guardarmi una puntata prima di cena is… - LuciaMosca1 : (Il film romantico stasera in TV: 'What Women Want' giovedì 31 dicembre 2020) Segui su: La Notizia -… - f4t_ale : Figa che serata stasera in TV!!! Terminator,Robocop,Indiana Jones,What women want,Circ du Soleil e,x finire,Indepen… - avni00499711 : RT @3Finalisti: Raga ma non sto capendo il GF stasera sta invitando gli squalificati per cantare tipo ( Denis Dosio e Fausto Leali) maaa wh… - 3Finalisti : Raga ma non sto capendo il GF stasera sta invitando gli squalificati per cantare tipo ( Denis Dosio e Fausto Leali) maaa what?!... #GFVIP -