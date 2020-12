Spezia-Verona: probabili formazioni e tv (Di giovedì 31 dicembre 2020) Torna finalmente la Serie A dopo la sosta natalizia. Tra i match più interessanti della 15° di campionato ci sarà Spezia-Verona, match che si giocherà allo Stadio Picco di La Spezia alle ore 15.00 domenica 3 gennaio. Come detto, è una partita interessantissima perchè lo Spezia, nonostante la prima presenza assoluta in A, sta dimostrando di essere una squadra valevole. Italiano sta facendo un ottimo lavoro che sta dando i suoi frutti. Contro ci sarà il Verona di Juric che ormai non è più una sorpresa. Come arrivano le squadre? Qui Spezia L’ultimo vittoria degli Aquilotti risale addirittura al 7 novembre contro il Genoa, nelle ultime cinque gare ha raccolto solo un pareggio. Ma niente allarmismi, la zona retrocessione, occupata da Genoa, Crotone e Torino, è lontana di un ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 31 dicembre 2020) Torna finalmente la Serie A dopo la sosta natalizia. Tra i match più interessanti della 15° di campionato ci sarà, match che si giocherà allo Stadio Picco di Laalle ore 15.00 domenica 3 gennaio. Come detto, è una partita interessantissima perchè lo, nonostante la prima presenza assoluta in A, sta dimostrando di essere una squadra valevole. Italiano sta facendo un ottimo lavoro che sta dando i suoi frutti. Contro ci sarà ildi Juric che ormai non è più una sorpresa. Come arrivano le squadre? QuiL’ultimo vittoria degli Aquilotti risale addirittura al 7 novembre contro il Genoa, nelle ultime cinque gare ha raccolto solo un pareggio. Ma niente allarmismi, la zona retrocessione, occupata da Genoa, Crotone e Torino, è lontana di un ...

