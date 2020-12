Spezia, Italiano plasma la sua creatura: il 2020 è da applausi (Di giovedì 31 dicembre 2020) Vincenzo Italiano punta sul gioco per il primo anno dello Spezia in Serie A: il club ligure si presenta senza timori riverenziali Per la prima volta nella sua storia lo Spezia approda in Serie A. I liguri, lo scorso agosto, sono usciti vittoriosi nel doppio confronto con il Frosinone grazie alla miglior classifica conquistata nel campionato di Serie B: lo 0-1 dello Stirpe dunque è bastato nonostante l’identico risultato conseguito al Picco dalla squadra di Nesta. La festa si è scatenata nelle strade della città ligure (con le polemiche diventate “usuali” in tempo di pandemia). La società ha voluto presentarsi con l’abito migliore in Serie A sistemando il Picco e spostandosi a Cesena per le prime gare. La squadra di Vincenzo Italiano si presenta sempre con la voglia di tenere palla e fare gioco, qualsiasi sia ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Vincenzopunta sul gioco per il primo anno delloin Serie A: il club ligure si presenta senza timori riverenziali Per la prima volta nella sua storia loapproda in Serie A. I liguri, lo scorso agosto, sono usciti vittoriosi nel doppio confronto con il Frosinone grazie alla miglior classifica conquistata nel campionato di Serie B: lo 0-1 dello Stirpe dunque è bastato nonostante l’identico risultato conseguito al Picco dalla squadra di Nesta. La festa si è scatenata nelle strade della città ligure (con le polemiche diventate “usuali” in tempo di pandemia). La società ha voluto presentarsi con l’abito migliore in Serie A sistemando il Picco e spostandosi a Cesena per le prime gare. La squadra di Vincenzosi presenta sempre con la voglia di tenere palla e fare gioco, qualsiasi sia ...

