Speranza avverte gli italiani: “Nessun allentamento delle restrizioni nel 2021” (Di giovedì 31 dicembre 2020) Se pensate che finite le feste, per le quali il governo ha confermato controlli serrati anche attraverso i social per evitare assembramenti, potremo tornare a una vita con meno restrizioni, sappiate che vi sbagliate, e di grosso. Il ministro per la Salute Roberto Speranza, infatti, ha chiarito che con l’inizio del 2021 non c’è da aspettarsi allentamenti né boccate d’ossigeno per quelle categorie che, a causa delle chiusure, si trovano da mesi ormai a non poter lavorare, in attesa di aiuti che arrivano in maniera tardiva e insufficiente a far fronte all’emergenza. “Ristoranti e bar chiusi alle 18, chiusi piscine, palestre, cinema, teatri, stadi”: questo è lo scenario che Speranza ha tratteggiato attraverso le pagine del Corriere della Sera, anticipando anche che “il coprifuoco resterà anche dopo il 6 ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 31 dicembre 2020) Se pensate che finite le feste, per le quali il governo ha confermato controlli serrati anche attraverso i social per evitare assembramenti, potremo tornare a una vita con meno, sappiate che vi sbagliate, e di grosso. Il ministro per la Salute Roberto, infatti, ha chiarito che con l’inizio delnon c’è da aspettarsi allentamenti né boccate d’ossigeno per quelle categorie che, a causachiusure, si trovano da mesi ormai a non poter lavorare, in attesa di aiuti che arrivano in maniera tardiva e insufficiente a far fronte all’emergenza. “Ristoranti e bar chiusi alle 18, chiusi piscine, palestre, cinema, teatri, stadi”: questo è lo scenario cheha tratteggiato attraverso le pagine del Corriere della Sera, anticipando anche che “il coprifuoco resterà anche dopo il 6 ...

