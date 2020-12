SOS Geografia: a Di Stefano lo strafalcione 2020 (Di giovedì 31 dicembre 2020) “Solidarietà agli amici libici”: a Manlio Di Stefano lo strafalcione 2020 assegnato da Sos Geografia. A primeggiare per errori anche i leghisti È stata una gara molto agguerrita. Autentici ‘fuoriclasse’ dello strafalcione geografico si sono duramente confrontati ‘dal basso’ della loro cultura geografica. Considerato che da anni SOS Geografia (Coordinamento nazionale dei docenti di Geografia) raccoglie sul… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 31 dicembre 2020) “Solidarietà agli amici libici”: a Manlio Diloassegnato da Sos. A primeggiare per errori anche i leghisti È stata una gara molto agguerrita. Autentici ‘fuoriclasse’ dellogeografico si sono duramente confrontati ‘dal basso’ della loro cultura geografica. Considerato che da anni SOS(Coordinamento nazionale dei docenti di) raccoglie sul… L'articolo Corriere Nazionale.

Strafalcioni di Geografia, il premio a Manlio Di Stefano

Primo classificato al concorso il sottosegretario agli Esteri pentastellato che dopo l’esplosione al porto di Beirut solidarizzò coi cittadini libici ...