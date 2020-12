Sono passati cento anni e la peste comunista ancora infesta l'Italia (Di giovedì 31 dicembre 2020) Un secolo fa la peste comunista contaminava il nostro Paese incarnandosi nel partito che per settant'anni avrebbe cospirato per precludere all'Italia ogni evoluzione liberale e genuinamente democratica. Con l'organizzazione comunista più potente e influente dell'occidente, durante il corso repubblicano l'Italia diventava dunque l'ambasciata plenipotenziaria nel mondo libero della più spaventosa macchina di oppressione mai realizzata nella storia dell'umanità. Intere generazioni erano educate al verbo illiberale, indottrinate alla pratica statalista che imbandierava di rosso l'identica impostazione appesa per i piedi in Piazzale Loreto, mentre intorno ai cimiteri degli inglesi e degli americani morti per restituirci la libertà a cui avevamo rinunciato si moltiplicavano le vie e le ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Un secolo fa lacontaminava il nostro Paese incarnandosi nel partito che per settant'avrebbe cospirato per precludere all'ogni evoluzione liberale e genuinamente democratica. Con l'organizzazionepiù potente e influente dell'occidente, durante il corso repubblicano l'diventava dunque l'ambasciata plenipotenziaria nel mondo libero della più spaventosa macchina di oppressione mai realizzata nella storia dell'umanità. Intere generazioni erano educate al verbo illiberale, indottrinate alla pratica statalista che imbandierava di rosso l'identica impostazione appesa per i piedi in Piazzale Loreto, mentre intorno ai cimiteri degli inglesi e degli americani morti per restituirci la libertà a cui avevamo rinunciato si moltiplicavano le vie e le ...

Ultime Notizie dalla rete : Sono passati “È dalla transumanza che sono nati i nostri formaggi migliori” BergamoNews.it Wuhan, un anno fa l’inizio dell’incubo

Un anno fa era solo una popolosa e sconosciuta cittadina della Cina Centrale. Un puntino tra i tanti, intorno alle grandi province cinesi.Fino al ...

Bridgerton, l’attore Regé-Jean Page: “Ho preparato la mia famiglia alle scene di sesso”

Regé-Jean Page, interprete di Simon Bassett in Bridgerton, ha ricordato quando ha avvisato la sua famiglia delle scene di sesso nella serie.

