Sonia Lorenzini e la bomba su Dayane Mello e Rosalinda Cannavò: "Cosa è successo il 27 dicembre?" (VIDEO) (Di giovedì 31 dicembre 2020) Sonia Lorenzini dopo avere scoperto di essere stata buttata fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip dalle fan di Rosalinda Cannavò e Dayane Mello (le cosiddette "RosMello"), tramite una storia di Instagram lancia un messaggio particolarmente enigmatico. Sonia Lorenzini sgancia una bomba su Dayane Mello e Rosalinda Cannavò Visto che mi sembra di avere capito... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

