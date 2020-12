Sondaggi politici elettorali oggi 31 dicembre: per il 34% degli italiani il governo durerà pochi mesi (Di giovedì 31 dicembre 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 31 dicembre: ultimissimi Sondaggi politici elettorali – Il governo Conte ha i mesi contati secondo l’opinione degli italiani: è quanto emerge dagli ultimi Sondaggi politici elettorali elaborati dall’istituto Euromedia Research. Alla domanda “Secondo lei quanto durerà il governo Conte 2?” il 34,8% ha risposto “Fino alle amministrative 2021” e quindi fino alla primavera, stagione in cui sono in programma, salvo rinvii causa Covid, le elezioni locali. Il 32,9 per cento, invece, è convinto che l’esecutivo durerà “Fino al 2023, termine naturale della ... Leggi su tpi (Di giovedì 31 dicembre 2020)31: ultimissimi– IlConte ha icontati secondo l’opinione: è quanto emerge dagli ultimielaborati dall’istituto Euromedia Research. Alla domanda “Secondo lei quantoilConte 2?” il 34,8% ha risposto “Fino alle amministrative 2021” e quindi fino alla primavera, stagione in cui sono in programma, salvo rinvii causa Covid, le elezioni locali. Il 32,9 per cento, invece, è convinto che l’esecutivo“Fino al 2023, termine naturale della ...

