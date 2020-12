Sondaggi 2020 | nell’anno della pandemia è Conte il più amato dagli italiani Male Salvini Ma se si votasse oggi centrodestra in testa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Il, l’anno, è agli sgoccioli. Anche in politica, tra voci di rimpasto e lo spettro di una crisi di governo, è tempo di tirare le somme. Secondo uno condotto da Demos nelle ultime settimane e di cui dà conto Repubblica,del virus glihanno apprezzato Giuseppe, diventato “leader forte” per affrontare l’emergenza. Per questo un terzo degli intervistati (33%) lo sceglie come il “migliore” tra i leader sulla scena politica. Dietro di lui gli altri leader non arrivano al 10% di consensi: Matteo, Giorgia Meloni e anche il presidenteRepubblica Sergio Mattarella si fermano tra il 7 e l’8%. Di contro, il numero unoLega viene indicato come il “peggiore” ...