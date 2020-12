Smart working PA | prorogate al 31 gennaio disposizioni

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Il decreto ministeriale - si legge in una nota - è stato pubblicato oggi, giovedì 31 dicembre, in Gazzetta ufficiale. Nei giorni scorsi, in una intervista rilasciata a Il Messaggero la Ministra ha ...

(Teleborsa) - Il Ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, ha prorogato fino al 31 gennaio prossimo le disposizioni contenute nel Decreto ministeriale del 19 ottobre in materia di lavo ...Con decreto ministeriale pubblicato oggi in Gazzetta ufficiale, la ministra per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone ha prorogato fino al 31 gennaio prossimo le disposizioni contenute nel ...