Smart working nella Pubblica amministrazione | proroga fino al 31 gennaio 2021

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Il prolungamento, deciso dalla ministra Dadone, è in Gazzetta Ufficiale. Gli uffici devono garantire il lavoro agile ad almeno la metà degli impi…

Agenzia_Ansa : Prorogate al 31 gennaio le misure sullo smart working nella p.a. #Coronavirus #ANSA - sabina_lupo : RT @bottaldo: Smart working e premi di risultato, un interessante connubio. Oggi sul #Sole 24ore - GiuseppeZane : RT @bottaldo: Smart working e premi di risultato, un interessante connubio. Oggi sul #Sole 24ore - Rideronthesto17 : Quest'anno ultimo dell'anno in stile smart working, tutti rigorosamente agghindati dalla vita in su. #31dicembre - pattygrasso : RT @bottaldo: Smart working e premi di risultato, un interessante connubio. Oggi sul #Sole 24ore -

Ultime Notizie dalla rete : Smart working

Il Messaggero

L’analisi di PageGroup sulle dinamiche del mercato tax and legal 2020: meno specialisti in M&A-finanza e più tributaristi (anche in azienda) ...Fabio Fregi, Google Cloud: smart working, ecommerce e intelligenza artificiale abilitate dal cloud, aperto e multi, faranno fare il quantum leap al Paese ...