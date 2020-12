Slittino, Coppa del Mondo Koenigssee 2021: i convocati azzurri (Di giovedì 31 dicembre 2020) Riparte la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale e lo fa da Koenigssee, in Germania, dove prenderà il via la quinta tappa nonché la prima del 2021. Sabato 2 gennaio il doppio e il singolo maschile, domenica 3 gennaio il singolo femminile e la staffetta a squadra. Il direttore tecnico Armin Zoegeler ha diramato l’elenco dei convocati azzurri: Dominik Fischnaller, Kevin Fischnaller, Lukas Gufler, Leon Felderer e Alex Gufler nel singolo maschile, Ludwig Rieder/Patrick Rastner, Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner e Ivan Nagler/Fabian Malleier nel doppio e Andrea Voetter, Verena Hofer, Marion Oberhofer e Nina Zoeggeler nel singolo femminile. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 31 dicembre 2020) Riparte ladeldisu pista artificiale e lo fa da, in Germania, dove prenderà il via la quinta tappa nonché la prima del. Sabato 2 gennaio il doppio e il singolo maschile, domenica 3 gennaio il singolo femminile e la staffetta a squadra. Il direttore tecnico Armin Zoegeler ha diramato l’elenco dei: Dominik Fischnaller, Kevin Fischnaller, Lukas Gufler, Leon Felderer e Alex Gufler nel singolo maschile, Ludwig Rieder/Patrick Rastner, Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner e Ivan Nagler/Fabian Malleier nel doppio e Andrea Voetter, Verena Hofer, Marion Oberhofer e Nina Zoeggeler nel singolo femminile. SportFace.

