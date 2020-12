Simona Ventura nel 2021 si sposa: ecco chi è il fortunato (Di giovedì 31 dicembre 2020) Simona Ventura è finalmente felice ed innamoratissima: il suo proposito per il nuovo anno ? Il matrimonio con l’amore della sua vita Giovanni Terzi e Simona VenturaLa nota conduttrice Simona Ventura si è lasciata avvolgere dal vortice della passione da ormai quasi 3 anni, ed il fortunato uomo che potrà averla al suo fianco in questo giorno di fine anno è proprio: Giovanni Terzi. La loro storia d’amore ormai cavalca l’onda del gossip, poiché vede il volto della conduttrice Simona Ventura orami sereno accanto a quello del giornalista Giovanni Terzi. I due sono più uniti e affiatati che mai. Il primo incontro è avvenuto a casa di alcuni amici che avevano in comune e tra i due è scoppiato immediatamente il colpo di ... Leggi su kronic (Di giovedì 31 dicembre 2020)è finalmente felice ed innamoratissima: il suo proposito per il nuovo anno ? Il matrimonio con l’amore della sua vita Giovanni Terzi eLa nota conduttricesi è lasciata avvolgere dal vortice della passione da ormai quasi 3 anni, ed iluomo che potrà averla al suo fianco in questo giorno di fine anno è proprio: Giovanni Terzi. La loro storia d’amore ormai cavalca l’onda del gossip, poiché vede il volto della conduttriceorami sereno accanto a quello del giornalista Giovanni Terzi. I due sono più uniti e affiatati che mai. Il primo incontro è avvenuto a casa di alcuni amici che avevano in comune e tra i due è scoppiato immediatamente il colpo di ...

