Si torna in zona rossa: cosa si può fare (e no) da oggi 31 dicembre (Di giovedì 31 dicembre 2020) Autocertificazione sempre. È questa la norma base per spostarsi nei giorni rossi. L’Italia torna in zona rossa giovedì 31 dicembre e ci rimane fino a domenica 3 gennaio. Sarà arancione lunedì 4 e poi di nuovo rossa 5 e 6 gennaio. Le regole sono quelle che già atto dal 24 al 27 dicembre, ma per il 31 c’è qualche restrizione in più. Leggi su vanityfair (Di giovedì 31 dicembre 2020) Autocertificazione sempre. È questa la norma base per spostarsi nei giorni rossi. L’Italia torna in zona rossa giovedì 31 dicembre e ci rimane fino a domenica 3 gennaio. Sarà arancione lunedì 4 e poi di nuovo rossa 5 e 6 gennaio. Le regole sono quelle che già atto dal 24 al 27 dicembre, ma per il 31 c’è qualche restrizione in più.

