Serie su Netflix a gennaio 2021, novità e ritorni (Di giovedì 31 dicembre 2020) Tre titoli imperdibili, molta carne al fuoco tra i documentari e un appuntamento cult direttamente dalla fine del millennio scorso. Le Serie tv su Netflix ripartono così ed è un avvio frizzante. Occhio, quindi, al ritorno (il numero 3) di Cobra Kai, seguito a puntate del film Karate Kid (raccontato dalla parte del "cattivo") che ormai duella in popolarità con l'originale blockbuster Anni Ottanta. A contendergli l'attenzione ci saranno Nicolas Cage intento a svelare La storia delle parolacce in abito sartoriale e studio da narratore erudito e una Serie francese che si ispira ad Arsenio Lupin con l'eroe di Quasi amici Omar Sy. Tantissimi gli spunti che vengono dalle docuSerie. Qui, accanto ai soliti true crime e procedural, trovano spazio una raccolta di consigli a puntate sulla meditazione (un must per chi ha fatto ...

