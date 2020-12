Serie A | il pagellone del 2020 | Milan regina | Atalanta da 8

Leggi su sportface

(Di venerdì 1 gennaio 2021) L’annata più anomala per lo sport e la vita in generale ha incoronato la Juventus come campione d’Italia per il nono anno consecutivo ma ha conosciuto un’altra protagonista: il, splendida nel post lockdown e autentica dominatrice della prima fase della stagione/2021. UnaA a porte chiuse per sei mesi su dodici, tra quotidianità stravolta da protocolli e polemiche a non finire. Ilsi chiude con leesi nei primi due posti, una Roma che occupa la terza piazza e precede un Sassuolo che non è più sorpresa, il Napoli, l’, la Juventus e la Lazio. Troppo poco per chi, come i bianconeri, punta a vincere il decimo titolo di fila con un esordiente sulla panchina come Pirlo. Troppo poco per chi, come i biancocelesti, cerca conferme in campionato per riscattare il ...